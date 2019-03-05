وزير الشباب والرياضة: محمد صلاح رمز وعدم التسجيل لا يعني تراجع مستواه

تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني خلال مؤتمر نبذ التعصب المقام حاليًا بأحد فنادق القاهرة.
وتنظم رابطة النقاد الرياضيين، بالتعاون مع جمعية اللاعبين المحترفين، مؤتمر "نبذ التعصب والفتن"، الذى يقام بأحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحىوزير الشباب والرياضة، وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم، ومكرم محمد أحمد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، وحسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين.
وأكد أشرف صبحي أن محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي ولا يعني عدم توفيقه في بعض المباريات، يعني تراجع مستواه، لأنه من الطبيعي يحدث مع أي لاعب في العالم.
وأضاف "محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم حاليًا، هو رمز للإصرار والتحدي لجميع المصريين وقادر على الاستمرار في تجربته الناجحة لسنوات عديدة علينا مساندته، هو يعد بمثابة ثروة قومية لمصر".
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