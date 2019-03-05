شاهد .. الهلال يسقط العين بهدف في دوري أبطال آسيا

حقق فريق الهلال السعودي فوزًا ثمينًا على نظيره العين الإماراتي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ستاد هزاع بن زايد، ضمن منافسات مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وسجل محمد الشلهوب هدف المباراة الوحيدللهلال السعودي في الدقيقة 65 من المباراة.
وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي كاد أن يعزز الهلال السعودي تقدمه بهدف ثان بعدما انفرد ياسر الشهراني بالمرمي لكن إسماعيل أحمد مدافع
شاهد أهداف المباراة :
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