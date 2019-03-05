يواصل فريق النصر تدريباته علي ملعبه بقيادة سيد عيد استعدادا للمواجهة الهامة أمام منتخب السويس الخميس المقبل ضمن الجولة ال 21 بالدوري الممتاز ب مجموعة القاهرة. وادي النصر مرانه الأساسي اليوم بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء غياب محمد البغدادي الذي يخضع لبرنامج علاجي بعد تعافيه من الإصابة. وشهدت التدريبات تركيزا علي النواحي الهجومية والجمل التكتيكية. للوصول لمرمي الخصم والتركيز علي اللمسة الأخيرة لتجنب إهدار الفرص السهلة كما أعطي تعليماته لدانيال ازياجي رأس الحربة في كيفية التحضير لزملائه. الإصابة. وشهدت التدريبات تركيزا علي النواحي الهجومية والجمل التكتيكية. للوصول لمرمي الخصم والتركيز علي اللمسة الأخيرة لتجنب إهدار الفرص السهلة كما أعطي تعليماته لدانيال ازياجي رأس الحربة في كيفية التحضير لزملائه. وطالب سيد عيد مع لاعبيه بنسيان نتيجة المباراة الماضية أمام الزرقا وقام بتحفيزه لاعبيه مشيدا بالأداء الجيد بصرف النظر عن النتيجة وطالبهم بمواصلة تقديم الأداء الجيد وتحقيق نتيجة إيجابية أمام متتخب السويس. وأكد سيد عيد علي صعوبة لقاء منتخب السويس خاصة بعد الظهور بشكل جيد تحت قيادة علاء نوح وأنه أيضا يحتاج الثلاث نقاط خاصة أن المباراة علي ملعبه ووسط جماهيره.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيد عيد يحفز لاعبيه معنويًا قبل مواجهة منتخب السويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.