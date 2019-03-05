اونلاين | بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس -مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر يلا شوت مباراة ريال مدريد وأياكس مباشرةBeout

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تقدم "الخليج 365" بث مباشر لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء 5-3-2019، الساعة 10:00 مساء.

ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام، التي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو على قنوات بي إن سبورتس.

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بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس -مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر يلا شوت مباراة ريال مدريد وأياكس مباشرةBeout

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز، وسيصب تركيزه على الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا، كوسيلة وحيدة لإنقاذ ما تبقى من موسمه المتعثر.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس -مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر يلا شوت مباراة ريال مدريد وأياكس مباشرةBeout