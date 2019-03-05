اونلاين | (دوري ابطال اوروبا) بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس كورة اونلاين yalla shoot - اون ON

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر (دوري ابطال اوروبا) بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس كورة اونلاين yalla shoot - اون ON والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود اليوم الثلاثاء الحياة لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تخوض عدد من الفرق مباريات إياب دور الـ16. ويحل آياكس الهولندي ضيفًا على ريال مدريد الإسباني في تمام العاشرة مساء على ملعب سانتياجو برنابيو، وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الملكي بهدفين مقابل هدف. على الجانب الآخر يستضيف بروسيا دورتموند منافسه توتنهام الإنجليزي على ملعب سيجنال ايدونا بارك ضمن منافسات الجولة ذاتها علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت لصالح السبيرز بثلاثية دون رد. يلا شوت ريال مدريد واياكس امستردام بث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس كورة اونلاين yalla shoot، وكان ريال مدريد قد تعادل يوم الأربعاء الماضي ضد برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك أسبانيا لكرة القدم، وفاز على حساب اتلتيكو مدريد في ديربي مدريد بالدوري الأسباني بثلاثة أهداف لهدف، ويحقق الفريق نتائج جيدة خلال الفترة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

Advertisements

مشاهدة مباراة الريال اياكس يلا شوت اونلاين

وفرنا لكم البث المباشر الخاص بمباراة ريال مدريد واياكس الهولندي بالأعلى في حالة توقف البث قوموا بتحديث المقالة سوف نقوم بتغيير الرابط مباشرة وإضافة سيرفير يعمل.

لن يغيب أى لاعب مؤثر عن صفوف ريال مدريد في هذا اللقاء، حيث عاد كل اللاعبين من الإصابة وسيقرر سولاري من اللاعبين الذين سيساركون قبل المباراة بساعة.

بدأت المباراة الآن بين الفريقين وسط ضغط كبير من صفوف نادي اياكس امستردام واعتماد ريال مدريد على الهجمات المرتدة وسط اثارة قوية من جانب رؤوف خليف.