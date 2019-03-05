اونلاين | (بث مباشر) مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر (دوري ابطال اوروبا) يلا شوت .. كورة اون لاين | كورة ستار | كورة لايف

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ريال مدريد Vs أياكس أمستردام.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور الـ 16 (مباراة اياب)).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : سانتياجو برنابيو .

المعلقين : علي محمد علي + خالد الحدي .

نتيجة مباراة الذهاب : أياكس أمستردام (1-2) ريال مدريد.

بثا مباشرا لمباراة فريق ريال مدريد الإسبانى ونظيره أياكس أمستردام الهولندى، بإياب دور الـ16 من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو"، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، المواجهة القوية بين العملاق المدريد وضيفه الطاحونة الهولندية.

وانتهى لقاء الذهاب في ملعب "يوهان كرويف" بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

ويسعى الفريق الملكي بقيادة المدرب الإسباني سانتياجو سورلاي للخروج من الكبوة المحلية بعد خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة مرتين على التوالي في أقل من أسبوع والخروج من كأس ملك إسبانيا على يد غريمه البارسا وأصبح خارج المنافسة على لقب الليجا الإسبانية.

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ومن المنتظر أن يخوض ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: مارسيلو - رافائيل فاران - ناتشو - ألفارو أودريوزولا

خط الوسط: داني سيبايوس - كاسيميرو - لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز.

في المقابل من المتوقع أن يدخل أياكس أمستردام اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: نيكولاس تاجليافيكو - جويليرمو ماريبان - ماتياس دي ليخت - جويل فيلتمان

خط الوسط: دالي بليند - فرينكي دي يونج - دوني فان دي

خط الهجوم: حكيم زياش - ديفيد نيريس - دوسان تاديتش.

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