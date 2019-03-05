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اونلاين | kora online | مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت

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kora online | مشاهدة مباراة  ريال مدريد واياكس بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره أياكس أمستردام الهولندي، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إياب دور الـ16 من بطولة .

ويقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة اليوم.

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kora online | مشاهدة مباراة  ريال مدريد واياكس بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت

ويتطلع ريال مدريد في مواجهة اليوم، لتخطي الإهانة التي تعرض لها من غريمه التقليدي ، بعدما ألحق به الهزيمة الثانية على التوالي بملعبه ووسط جماهيره في أقل من 72 ساعة.

وودع المرينجي بطولة كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة بنتيجة 3-0 في الإياب يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يخسر الكلاسيكو الثاني بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما السبت، الماضي ضمن منافسات الجولة الـ26 من .

kora online | مشاهدة مباراة  ريال مدريد واياكس بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت

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