اونلاين | yalla shoot مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر في أهم مباريات اليوم يلا شوت الجديد (بث مباشر) مباراة ريال

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yalla shoot مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر في أهم مباريات اليوم يلا شوت الجديد (بث مباشر) مباراة ريال

تنطلق في الساعه العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة مباراة من العيار الثقيل في دوري ابطال اوروبا ريال مدريد واياكس امستردام اليوم في اطار دور اليـ16 من دوري ابطال اوروبا لايف الآن علي موقع الخليج 365 الرياضي



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موعد مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم

بطولة دورى ابطال اوروبا

توقيت الساعة 22:00 بالتوقيت المصرى

توقيت الساعة 23:00 بالتوقيت السعودى