اونلاين | بث مباشر.. مباراة أياكس وريال مدريد "بطولة المرينجي"

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اليويفا يعلن التشكيل المتوقع لمبارتي اليوم من دوري أبطال أوروبا

موقع الخليج 365 – أعلن الموقع الرسمي للإتحاد الأوروبي لكرة القدم عن التشكيل المتوقع لمبارتي اليوم من إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا والذي يحمل لقبه فريق ريال مدريد الإسباني في المواسم الثلاث الماضية.

وقد إنتهت مباراة أياكس أمستردام الهولندي وريال مدريد الإسباني في لقاء الذهاب بملعب “يوهان كرويف أرينا” بفوز الضيوف ريال مدريد بنتيجة 2-1، مما يعني أنه الفريق الأوفر حظاً اليوم في لقاء العودة على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

أما المباراة الأخرى ستكون بين فريقي بوروسيا دورتموند الألماني ضد توتنهام هوتسبر الإنجليزي على ملعب “سيجنال إيدونا بارك”الخاص بالفريق الألماني.

وقد إنتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز كبير لنادي توتنهام بنيتجة 3-0 على ملعب “ويمبلي” في نتيجة خادعة بعض الشئ نظرا للفرص العديدة التي أضاعها الضيوف في تلك المباراة.

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وإليكم التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد: كورتوا – ريجيلون – فاران – ناتشو – كارفخال – كاسيميرو – كروس – مودريتش – فينسيوس جونيور – لوكاس فاسكيز – كريم بنزيما ويغيب راموس للإيقاف.

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أما عن تشكيل أياكس المتوقع سيكون مكون من: أونانا – تاليافيكو – بليند – دي ليخت – مزروعي – فرانكي دي يونج – فان دي بيك – لاسي شون – ديفيد نيريز – حكيم زياش – دوسان تاديتش.

بينما سيلعب بوروسيا دورتموند بتشكيل مكون من: بوركي – فولف – أكانجي – زاجادو – ديالو – ديلاني – فيتسل – رويس – جوريرو – جوتسه – سانشو، ويغيب بيزتشتك للإصابة.

وفي الختام سيلعب توتنهام بتشكيل مكون من: لوريس – دافينسون سانشيز – فيرتونخين – ألديرفايرلد – سيرجي أورييه – بين ديفيز – داني روز – موسى سيسوكو – كريستيان إيركسن – هيونج مين سون – هاري كين.