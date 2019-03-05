اونلاين | بث مباشر| مشاهدة مباراة (ريال مدريد وأياكس أمستردام) اليوم الثلاثاء 5-3-2019 يلا شوت - youtube hd - كورة اون لاين

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بث مباشر| مباراة (ريال مدريد وأياكس أمستردام) اليوم الثلاثاء 5-3-2019 يلا شوت - youtube hd - كورة اون لاين

تقدم "الخليج 365" بث مباشر لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء 5-3-2019، الساعة 10:00 مساء.

ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام، التي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو على قنوات بي إن سبورتس.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز، وسيصب تركيزه على الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا، كوسيلة وحيدة لإنقاذ ما تبقى من بث مباشر| مباراة (ريال مدريد وأياكس أمستردام) اليوم الثلاثاء 5-3-2019 يلا شوت - youtube hd - كورة اون لاين

موسمه المتعثر.