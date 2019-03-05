اونلاين | بالمجان..مباراة ريال مدريد وأياكس مباشر في أهم مباريات اليوم ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حصرياً عبر قنوات beIN

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالمجان..مباراة ريال مدريد وأياكس مباشر في أهم مباريات اليوم ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حصرياً عبر قنوات beIN والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام مباشر في أهم مباريات اليوم ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حصرياً عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر

مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ستكون مناسبة جيدة للاعبي الميرنغي حتى يصالحوا جماهيرهم بعد الخساراتين من برشلونة في كلاسيكو الكأس وكلاسيكو الدوري على التوالي.

كما ستكون فرصة سانحة للاعبي المدرب الأرجنتيني سولاري لتأكيد تفوقهم ذهاباً 2-1. وبالتالي الوصول إلى ربع النهائي والدفاع عن لقبهم كبطل لأمجد الكؤوس لاسيما أنهم خرجوا من الكوبا دي ري وباتوا منطقياً بعيدين عن المنافسة على صدارة الليغا.

مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام

مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام متاحة في بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD1 اليوم الثلاثاء ابتداءً من الساعة 23:00 بتوقيت مكّة المكرمة بتعليق الزميل علي محمد علي على القناة الصوتية 1 والزميل خالد الحدي على القناة الصوتية 2.

كما يمكنكم متابعة المباراة عبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

لقراءة التقديم الفني للقاء اضغط هنا:

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أرقام قبل اللقاء:

- حصد ريال مدريد لقب دوري الأبطال 4 مرات في آخر 5 مواسم - آخر فريق أقصى ريال مدريد في لقاء إقصائي في دوري الأبطال كان يوفنتوس في نصف نهائي 2014-2015.

- وصل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري الأبطال في كل من آخر 8 مواسم، سلسلة قياسية في تاريخ المنافسة.

- خسر ريال مدريد مرتين في آخر 5 مباريات لعبها على أرضه في دوري الأبطال (ف 2 ت 1)، بقدر التي خسرها في 48 استضافة سابقة في البرنابيو (ف 40 ت 6).

- آخر فوز لأياكس خارج أرضه في لقاء اقصائي في دوري الأبطال كان في مارس 1997، في مدريد أمام أتليتيكو (3-2).

- 11 هدفاً من أهداف أياكس الـ12 في دوري الأبطال هذا الموسم سُجلت خلال الأشواط الثانية (92%).

- ساهم لاعب ريال مدريد كريم بنزيمة في إحراز هدف واحد على الأقل في جميع المباريات الست التي لعبها أمام أياكس في دوري الأبطال (سجل 4 صنع 4).

- في لقاء الذهاب، سجل لاعب أياكس حكيم زياش أول هدف له في دوري الأبطال من محاولته الثلاثين للتسديد في المنافسة.