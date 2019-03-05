اونلاين | يلا شوووت "انطلاق" كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر.. live7hd الملكي مباشر

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يلا شوووت توداي "انطلاق" كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر.. live7hd الملكي مباشر

دي بور: ريال مدريد يمر بفترة انتقالية بعد رحيل رونالدو

أكد الأسطورة الهولندية المعتزل رونالد دي بور لاعب نادي برشلونة السابق، على أن نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، يمر بفترة انتقالية بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتحدث دي بور في تصريحات خاصة لراديو “ماركا” قائلاً: “ريال مدريد يمر بفترة انتقالية بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويجب أن يعتاد الفريق على اللعب بدونه”.

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يلا شوووت توداي "انطلاق" كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر.. live7hd الملكي مباشر

وبشأن مباراة أياكس وريال مدريد: “إذا كان هناك وقت للفوز في البرنابيو فسيكون اليوم، لأن ريال مدريد يمر بفترة صعبة، ولكنه مفضل بقوة ويمكنه دائماً تحقيق نتيجة إيجابية، وإذا لعب أياكس كما فعل في أمستردام، فيمكن أن يسجل هدفين، ولكن سيحاول ريال مدريد تحقيق الفوز لأن موسمه أصبح متوقف على دوري الأبطال”.

وعن فينيسيوس: “إنه لاعب رائع للغاية، فهو من اللاعبين الذين تذهب إلى الملعب من أجل مشاهدتهم، يفتقر إلى اللمسة الأخيرة أمام المرمى، ويفتقر إلى القليل من الهدوء”.

يلا شوووت توداي "انطلاق" كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر.. live7hd الملكي مباشر

وستقام مباراة قوية للغاية مساء اليوم الثلاثاء، بين ناديي ريال مدريد الإسباني وأياكس أمستردام الهولندي، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/19، على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.