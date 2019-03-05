اونلاين | كوره لايف |مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس بث مباشر اليوم الاثنين 5-3-2019 (الدوري الابطال) 2019 - كول كورة Beoutq HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوره لايف |مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس بث مباشر اليوم الاثنين 5-3-2019 (الدوري الابطال) 2019 - كول كورة Beoutq HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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ريال مدريد Vs أياكس أمستردام.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور الـ 16 (مباراة اياب)).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : سانتياجو برنابيو .

المعلقين : علي محمد علي + خالد الحدي .

نتيجة مباراة الذهاب : أياكس أمستردام (1-2) ريال مدريد.

موعد المباراة :

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

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10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:00 مساءاً بتوقيت تونس .

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:00 مساءاً بتوقيت قطر.

8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

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