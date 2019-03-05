اونلاين | شاهد الان بث حي مباراة ريال مدريد واياكس دوري ابطال اوروبا 2019

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بث مباشر مباراة ريال مدريد واياكس يلا شوت بدون تقطيع يستقبل اليوم نادي ريال مدريد نظيرة الفريق الهولندي "اياكس امستردام" في مباراة اياب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا في ملعب النادي الملكي " سانتياغو بيرنابيو "، وتأتي مباراة ريال مدريد واياكس مباشر كورة اون لاين بعد سقوط الاخير امام برشلونة في مباراة الكأس ضمن نصف نهائي كأس ملك اسبانيا وايضا الليغا ليفقد لقب الكاس والبطولة نسبيا، ويسعى لاعبي ريال مدريد الى الانتفاضة في مباراة اليوم امام الاياكس وتحقيق التأهل الى دور الربع النهائي.

بث مباشر مباراة ريال مدريد واياكس

بث مباشر ريال مدريد واياكس يلا شوت يوتيوب لايف وسيغيب الدولي الاسباني سيرجيو راموس عن مباراة اليوم 05/03/2019، بداعي الايقاف بعد تصريحه عن تعمده الحصول على البطاقة الصفراء في مباراة الذهاب امام اياكس في هولندا، وسيغيب قائد نادي ريال مدريد ايضا عن مباراة ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا، ويحتاج النادي الملكي الى التعادل فقط لبلوغ الدور المقبل، وايضا الخسارة بهدف نظيف كافية لتحقيق التأهل مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس مباشر كورة اون لاين.

بث مباشر مباراة ريال مدريد واياكس بدون تقطيع كورة لايف يلا شوت وتفوق نادي الريال في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد سجل لريال مدريد الدولي الفرنسي كريم بنزيما في بداية الشوط الثاني بعد تمريرة مركزة من طرف فينيسيوس بعد اضاعة فرص عديدة من طرف النادي الهولندي " اياكس "، وفي الربع الاخير من المباراة عاد نادي اياكس من بعيد وادرك الموقف بتسجيل هدف التعادل عن طريق الدولي المغربي كريم زياش، وفي وقت ادرك الجميع ان الموقعة ستنتهي بالتعادل الايجابي دخل الاسباني ماركو اسينسيو وقلب المباراة ليهدي نادي ريال مدريد فوزا ثمينا من معقل الفريق الهولندي في رحلة البحث عن اللقب 14 لدوري ابطال اوروبا رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس بث مباشر يلا شووت .

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مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد واياكس بث مباشر بدون تقطيع كورة لايف ومنذ رحيل الدولي البرتغالي رونالدو والمدرب زين الدين زيدان عن فريق ريال مدريد تراجع مستوى النادي الملكي في جميع البطولات، واصبح يواجه خطر الخروج من جميع المسابقات والواجهات، وقد يقوم المدافع الاسباني ناتشو بتعويض سيرجيو راموس مدافع النادي الملكي لحسم التأهل اليوم على حساب نادي اياكس الهولندي بث مباشر ريال مدريد اليوم يلا شوت يوتيوب لايف.

توقيت مباراة ريال مدريد واياكس بث مباشر

وتنطلق مباراة ريال مدريد واياكس مباشر اليوم 05/03/2019 على الساعة 21:00 بتوقيت غرينيتش العالمي، وعلى الساعة 22:00 بتوقيت جمهورية مصر وعلى الساعة 23:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب نادي ريال مدريد.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس مباشر بدون تقطيع

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