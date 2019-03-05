شكرا لقرائتكم الفيفا يوصي باستخدام تقنية الفيديو في مونديال السيدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعتين في 5 مارس 2019 - اخر تحديث في 5 مارس 2019 / 17:54

زوريخ - رويترز - أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في كأس العالم للسيدات والتي ستقام في فرنسا في وقت لاحق هذا العام.



واجتمعت اللجنة المنظمة التابعة للفيفا وايدت استخدام التقنية في البطولة عقب اللجوء إليها في كأس العالم للرجال والتي أقيمت في روسيا العام الماضي.

وسيتخذ مجلس الفيفا قرارا نهائيا بشأن ما إذا كانت التقنية ستستخدم في بطولة السيدات، التي ستقام في الفترة من السابع من يونيو حزيران وحتى السابع من يوليو تموز المقبلين، عندما يعقد اجتماعه في ميامي في وقت لاحق هذا الشهر.

وقالت جيل إيليس مدربة المنتخب الأمريكي للسيدات في يوليو تموز الماضي "لا يمكنني استيعاب فكرة أنهم لن يستعينوا بتقنية حكم الفيديو.