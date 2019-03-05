شكرا لقرائتكم مدرب الريان يستقيل من منصبه بعد خماسية الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 3 ساعات في 5 مارس 2019 - اخر تحديث في 5 مارس 2019 / 17:46

الدوحة - أ ف ب - أعلن الريان القطري رسميا قبول استقالة مدربه التركي بولنت أويغون الذي قرر التخلي عن منصبه مباشرة عقب الخسارة أمام اتحاد جدة السعودي 1-5 في دوري أبطال آسيا مساء الاثنين.



وذكر الحساب الرسمي للريان في «تويتر»: «مجلس إدارة نادي الريان يوافق على قبول الاستقالة التي تقدم بها المدرب بولنت من تدريب الفريق الأول»، وتلقي الريان خسارة 1-5 أمام الاتحاد بجدة في أولى مباريات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.

وقال أويغون الذي تولى مهمته في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي خلفا للأرجنتيني رودولوفو أروابارينا، عقب الخسارة القاسية «أنا المسؤول عن الخسارة، وأتأسف لها»، متحدثا عن جزء أول في المباراة «خلال 40 دقيقة مميزة سجلنا هدفا»، وجزء ثان «هو الذي استقبلنا فيه الأهداف نتيجة عدم الحضور الذهني وبعض الأخطاء الفردية».

وهذه هي الخسارة الثالثة على التوالي للريان بعد اللتين تعرض لهما أمام السد 0-4 والشحانية 0-3 في الدوري القطري الذي يحتل فيه الفريق المركز الرابع برصيد 30 نقطة.