شكرا لقرائتكم غنابري يمدد عقده مع بايرن ميونيخ حتى 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 5 ساعات في 5 مارس 2019 - اخر تحديث في 5 مارس 2019 / 16:52

برلين - أ ف ب - مدد الجناح الدولي سيرج غنابري عقده مع بايرن ميونيخ لثلاث سنوات إضافية حتى عام 2023، بحسب ما أعلن النادي المتوج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الستة الماضية.



وقال المدير الرياضي لبايرن البوسني حسن صالح ميدزيتش في بيان «نحن سعداء لارتباطنا مع سيرج لأمد طويل في بايرن ميونيخ. خلال موسمه الأول معنا، قام بخطوة كبيرة إلى الأمام في مسيرته»، وسجل غنابري (23 عاما) ثمانية أهداف هذا الموسم في 29 مباراة في أول موسم له مع بايرن ميونيخ.

من جهته، قال غنابري: «أنا سعيد هنا، على الصعيد الرياضي تسير الأمور بشكل جيد، لكني مدرك بأني أملك القدرات من أجل تطوير مستواي».

واستفاد غنابري كثيرا من الإصابات المتكررة للجناح الهولندي أريين روبن حيث غالبا ما يلعب على الجناح الأيمن على حساب توماس مولر، وخاض خمس مباريات دولية مع منتخب ألمانيا وسجل أربعة أهداف.