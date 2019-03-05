شكرا لقرائتكم هانى أبوريدة يحذر من كارثة بسبب فتنة السوشيال ميديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة في مؤتمر نبذ التعصب المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة أن هجوم الجماهير على السوشيال ميديا ستؤدي إلى كارثة في مصر.

وتنظم رابطة النقاد الرياضيين، ، بالتعاون مع جمعية اللاعبين المحترفين، مؤتمر "نبذ التعصب والفتن"، الذي يقام بأحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم، ومكرم محمد أحمد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، وحسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين.

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اعتذر هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، لحسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين، لعدم تكريمهم عقب الفوز بانتخابات الرابطة بسبب انشغاله بالتحضيرات ببطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر.

ويهدف المؤتمر لتوجيه رسالة إيجابية من خلال لم الشمل والبحث عن حلول جذرية لنبذ التعصب والوقوف في وجهه، بالإضافة لضرورة استغلال دور رابطة النقاد الرياضيين وجمعية اللاعبين المحترفين، من أجل مواجهة التعصب الملحوظ الذي زاد بين الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها، وهو ما يفرض هذا التحرك الإيجابي في توقيت تستعد فيه الدولة المصرية لاستقبال حدث كبير مثل كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم وتوحيد الصفوف لنبذ التعصب بين الجماهير.

ويدعو المؤتمر إلى تكاتف الجميع للإصلاح، ومخاطبة جماهير كرة القدم من أجل لم الشمل وتوحيد الصفوف ونبذ التعصب.