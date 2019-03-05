شكرا لقرائتكم مرتضي منصور يطلب زيارة الأهلي ويتغزل فى الخطيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك انه مُستعد لزيارة مقر النادي الاهلي في اي وقت في سبيل تهدئة الأجواء، مؤكداً على ضرورة أن يتكاتف الجميع من أجل العودة للأجواء الطبيعية وشدد على إنه كان يتمنى تواجد ممثل من الاهلي في مؤتمر نبذ التعصب.

وتنظم رابطة النقاد الرياضيين حالياً بالتعاون مع جمعية اللاعبين المحترفين، مؤتمر "نبذ التعصب والفتن"، الذي يقام بأحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم، ومكرم محمد أحمد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، وحسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين.

تابع مرتضى منصور: عندما سألوني من افضل لاعب كرة في مصر اجبت .. محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، مُتمنياً عودة الهدوء والاستقرار والتهدئة بين الاهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة حتى لا تحدث فتنة كروية.

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وقال رئيس نادي الزمالك أنه حضر مؤتمر نبذ التعصب بدعوة من مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ، وعلق رئيس الزمالك على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الأهلي : كيف يتم نبذ التعصب بعد تصريحات مدير الكرة بالأهلي ، وهجومه على الزمالك أمس.

وأشار الى أن الزمالك قام بإذاعة مباراة الاهلي والترجي في نهائي أفريقيا النسخة الماضية لتدعيم الأهلي.

ويهدف المؤتمر لتوجيه رسالة إيجابية من خلال لم الشمل والبحث عن حلول جذرية لنبذ التعصب والوقوف في وجهه، بالإضافة لضرورة استغلال دور رابطة النقاد الرياضيين وجمعية اللاعبين المحترفين، من أجل مواجهة التعصب الملحوظ الذي زاد بين الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها، وهو ما يفرض هذا التحرك الإيجابي في توقيت تستعد فيه الدولة المصرية لاستقبال حدث كبير مثل كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم وتوحيد الصفوف لنبذ التعصب بين الجماهير.

ويدعو المؤتمر إلى تكاتف الجميع للإصلاح، ومخاطبة جماهير كرة القدم من أجل لم الشمل وتوحيد الصفوف ونبذ التعصب.