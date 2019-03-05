ليونيل ميسي بيفسح العيال وأمهم...

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جدة - عمرو شويل استغل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، بعضا من الوقت اليوم الثلاثاء، وخرج إلى نزهة بصحبة زوجته أنتونييلا وأولاده الثلاث، وذلك قبل مواجهة البارسا غدا الأربعاء أمام جيرونا على كأس إقليم كتالونيا.

التقطت عدسات الكاميرات البرغوث الأرجنتينى، وهو يصطحب زوجته وأولاده إلى منتجع "Ski Resort"، والذى يبعد ساعتين زمن بالقيادة من مدينة برشلونة.

وشوهد ميسي وهو يتناول المشروب اللاتينى الشهير "mate tea"، والذى يشتهر يتناوله دائما زميله فى البارسا لويس سواريز.

ومن المنتظر أن يغيب ميسي عن لقاء الغد، على أن يكون جاهزا لقيادة برشلونة فى لقاء رايو فاليكانو يوم السبت المقبل فى الجولة الـ 27 من الدورى الإسبانى.



أنتونييلا

ليونيل ميسي ونجله

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ليونيل ميسي

ميسي وزوجته

ميسي