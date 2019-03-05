شكرا لقرائتكم رسالة خاصة من الثعلب فى عيد ميلاد الساحر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم حازم إمام نجم الزمالك السابق، و عضو مجلس إدارة اللجنة الاوليمبية و اتحاد الكرة ، التهنئة إلى محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك المعار إلى أبولون اليونانى ، بمناسبة عيد ميلاده .

ونشر الإمبراطور عبر صفحته الشخصية بموقع التغريدات تويتر تهنئة للفهد الأسمر قال فيها " كل سنة و أنت طيب ويارب فى أحسن حال يا ساحر "

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يذكر أن شيكابالا يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 33 ، حيث انه من مواليد 5 مارس 1986