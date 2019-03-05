شكرا لقرائتكم رسالة خاصة من الثعلب فى عيد ميلاد الساحر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قدم حازم إمام نجم الزمالك السابق، و عضو مجلس إدارة اللجنة الاوليمبية و اتحاد الكرة ، التهنئة إلى محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك المعار إلى أبولون اليونانى ، بمناسبة عيد ميلاده .
ونشر الإمبراطور عبر صفحته الشخصية بموقع التغريدات تويتر تهنئة للفهد الأسمر قال فيها " كل سنة و أنت طيب ويارب فى أحسن حال يا ساحر "
يذكر أن شيكابالا يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 33 ، حيث انه من مواليد 5 مارس 1986
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة خاصة من الثعلب فى عيد ميلاد الساحر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.