شكرا لقرائتكم ساديو مانى عن صلاح: نتفاهم بدون إشارة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ساديو مانى نجم فريق ليفربول الانجليزى أن زميليه محمد صلاح وروبرتو فيرمينيو يسهلان بشكل كبير مهمته فى التألق بصفوف الريدز.

وقال اللاعب السنغالى الدولى فى حوار أجرته صحيفة "ورلد سوكر": "نعرف تحركات بعضنا دون إشارة وهو ما يجعلنا نقدم كرة جميلة لفريقنا ويمنحنا الثقة لتقديم الأفضل فى المباريات التى نخوضها.

واعترف مانى أن بداية الموسم من الثلاثى الأمامى للريدز لم يكن بالقدر الذى أنهوا به بطولة الدورى الانجليزى الموسم الماضى لكنهم يأملون فى تقديم مستوى يليق بناديهم خلال الفترة المقبلة.

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ووقع ساديو مانى على تمديد تعاقده حتى عام 2023، مشددًا على أن التزام الثلاثى بتعليمات المدير الفنى للفريق الألمانى يورجن كلوب وتحديدًا رغبته الشديدة فى دفعنا لتقديم الأفضل بحماسية غير عادية.

وأوضح مانى أن كلوب أحد أفضل المدربين فى العالم، لكننى أرى أن أحد أسراره هو أنه شخص رائع يجيد التعامل معنا وقريب جدا من اللاعبين ولديه طريقة غير عادية فى منحنا الالهام والشغف الكافى للعبة.