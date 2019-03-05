شكرا لقرائتكم اللجنة الأوليمبية تكتفى ببيان حول حفظ بلاغ رئيس الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الأولمبية المصرية إلغاء المؤتمر الصحفى الذي كان مقرراً عقده غداً بمقر اللجنة، والاكتفاء ببيان رسمي يتضمن موقف اللجنة ومجلسها بعد حفظ البلاغ المقدم من المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك ضدها، وكذلك موقف البلاغات المقدمة ضد أحمد سليمان ومصطفى عبد الخالق عضوى مجلس الزمالك السابقين والمقدمة من رئيس اللجنة الأولمبية.

وقالت اللجنة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إن قرار إلغاء المؤتمر الصحفي جاء حفاظا على وقت وسائل الإعلام المختلفة، وحرصا على وقت الجميع ونحن مقبلون على تنظيم حدث رياضي كبير يتمثل فى تنظيم بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم والاستعداد الجاد للتأهيل لدورة الألعاب الاولمبية بطوكيو 2020.

وتصدر اللجنة بيانها الرسمي غدا للكشف عن نتيجة التحقيقات التي جرت عن في هذه القضية