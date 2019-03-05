شكرا لقرائتكم لوف يطرد ثلاثي البايرن خارج المانشافت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن يواكيم لوف المدير الفنى للمنتخب الألمانى، أن ثلاثى بايرن ميونخ، توماس مولر، جيروم بواتينج، وماتس هوميلز لن يتم استدعائهم مرة أخرى لصفوف المانشافت، طالما متواجدا على رأس الجهاز الفنى.

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن لوف اجتمع مع الثلاثى فى ميونيخ، ووجه إليهم الشكر على كل ما قدموه للمنتخب فى الفترة الماضية، وأخبرهم بأن هذه هى نهاية مشوارهم بقميص منتخب الماكينات.

وأشارت الصحيفة أن لوف حضر الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يوم الأربعاء الماضى، وأبلغ حارس البارسا مارك تير شتيجن، ووعده بمنحه فرصة لحراسة مرمى منتخب المالنيا فى الفترة المقبلة.

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جدير بالذكر أن المنتخب الألمانى خرج من الدور الأول لنهائيات كأس العالم المقلبة، بعد أن احتل مؤخرة مجموعته.



ثلاثى البايرن

لوف وتير شتيجن