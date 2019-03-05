شكرا لقرائتكم الشلهوب يقود الهلال السعودى لعبور العين في دوري أبطال آسيا.. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق الهلال السعودى فوزا غاليا على مضيفه العين الإماراتى بهدف دون رد، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "هزاع بن زايد"، فى افتتاح مباريات الفريقين فى المجموعة الثالثة بدور المجموعات من دورى أبطال آسيا.

هدف المباراة الوحيد احرزه المخضرم محمد الشلهوب فى الدقيقة 65، من تسديدة متقنة استقرت فى أقصى الزاوية اليمنى العليا لحارس العين.

وفى نفس المجموعة افتتح الدحيل القطرى مبارياته، بالفوز على استقلال طهران الإيرانى بهدفين دون رد.



العين والهلال

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الهلال والعين

لقطة من اللقاء