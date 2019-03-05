شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عيد يحفز لاعبيه معنويًا قبل مواجهة منتخب السويس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق النصر تدريباته على ملعبه بقيادة سيد عيد استعدادًا للمواجهة المهمة أمام منتخب السويس الخميس المقبل ضمن الجولة الـ21 بالدورى الممتاز "ب" بمجموعة القاهرة .
وأدى النصر مرانه الأساسى اليوم بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء غياب محمد البغدادى الذى يخضع لبرنامج علاجى بعد تعافيه من الإصابة
وشهدت التدريبات تركيزًا على النواحى الهجومية والجمل التكتيكية للوصول لمرمى الخصم والتركيز على اللمسة الأخيرة لتجنب إهدار الفرص السهلة كما أعطى تعليماته لدانيال ازياجى رأس الحربة فى كيفية التحضير لزملائه.
وطالب سيد عيد من لاعبيه نسيان نتيجة المباراة الماضية أمام الزرقا وقام بتحفيزهم مشيدًا بالأداء الجيد بصرف النظر عن النتيجة وطالبهم بمواصلة تقديم الأداء الجيد وتحقيق نتيجة إيجابية أمام السويس.
وأكد سيد عيد صعوبة لقاء منتخب السويس خاصة بعد الظهور بشكل جيد تحت قيادة علاء نوح وأنه أيضًا يحتاج الثلاث نقاط خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره.
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