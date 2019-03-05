بتروجت يدرس إقامة معسكر مغلق خلال فترة الراحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس محمد عودة، المدير الفنى لبتروجت، إقامة معسكر مغلق للفريق خلال فترة الراحة التى ستكون لمدة شهر على أقل تقدير لعمل استشفاء خاصة للاعبين الذين يشعرون بالإجهاد بسبب ضغط المباريات . كان بتروجت قد تلقى هزيمة أمام الأهلى بالأمس برباعية نظيفة ومن قبلها الخسارة أمام الجونة بالبحر الأحمر بهدفين مقابل هدف بسبب حالة الإجهاد التى سيطرت على اللاعبين من توالى المباريات حيث خاض الفريق البترولى أربعة مباريات فى 10 أيام .

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