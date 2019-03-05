شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور : مستعد لزيارة الأهلى من أجل التهدئة بين قطبى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه مُستعد لزيارة مقر النادي الأهلي في أي وقت في سبيل تهدئة الأجواء، مؤكداً على ضرورة أن يتكاتف الجميع من أجل العودة للأجواء الطبيعية، وشدد على أنه كان يتمنى تواجد ممثل من الأهلي في مؤتمر نبذ التعصب.

وتنظم رابطة النقاد الرياضيين حالياً بالتعاون مع جمعية اللاعبين المحترفين، مؤتمر "نبذ التعصب والفتن"، الذي يقام بأحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم، ومكرم محمد أحمد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، وحسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين.

تابع مرتضى منصور: "عندما سألوني من أفضل لاعب كرة في تاريخ مصر أجبت: محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي"، مُتمنياً عودة الهدوء والاستقرار والتهدئة بين الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة حتى لا تحدث فتنة كروية.

وقال رئيس نادي الزمالك إنه حضر مؤتمر نبذ التعصب بدعوة من مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ، وعلق رئيس الزمالك على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي قائلا : كيف يتم نبذ التعصب بعد تصريحات مدير الكرة بالأهلي ، وهجومه عن الزمالك أمس".

وأشار أن الزمالك قام بإذاعة مباراة الاهلي والترجي في نهائي أفريقيا النسخة الماضية لتدعيم الأهلي.

ويهدف المؤتمر لتوجيه رسالة إيجابية من خلال لم الشمل والبحث عن حلول جذرية لنبذ التعصب والوقوف في وجهه، بالإضافة لضرورة استغلال دور رابطة النقاد الرياضيين وجمعية اللاعبين المحترفين، من أجل مواجهة التعصب الملحوظ الذي زاد بين الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها، وهو ما يفرض هذا التحرك الإيجابي في توقيت تستعد فيه الدولة المصرية لاستقبال حدث كبير مثل كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم وتوحيد الصفوف لنبذ التعصب بين الجماهير.

ويدعو المؤتمر إلى تكاتف الجميع للإصلاح، ومخاطبة جماهير كرة القدم من أجل لم الشمل وتوحيد الصفوف ونبذ التعصب.

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