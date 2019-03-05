شكرا لقرائتكم خبر عن الجناح الطائر محمد رفاعى لـ"سوبر كورة": "كنت بخاف من صالح سليم ليضربنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الحلقة الثالثة من حوار "سوبر كورة" مع محمد رفاعى نجم الزمالك والمنتخب الأسبق، تحدث عن علاقته بزملاء جيله فى المنافس التقليدى للزمالك وهو النادى الأهلى، وعلى رأسهم طه إسماعيل وعادل هيكل والمايسترو صالح سليم. لمعرفة تفاصيل الحوار اضغط هنا..

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