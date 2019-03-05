اتحاد الكرة: مباراة فاصلة بين جولدى والبنك الأهلى لحسم أزمة الترقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، إقامة مباراة فاصلة بين فريقى جولدى والبنك الأهلى فى الثانية ظهر الإثنين 11 مارس الحالى بملعب نادى النصر فى مصر الجديدة بدون جمهور، وذلك لتحديد الفريق المتأهل منهما لدورة الترقى فى القسم الثالث للموسم الحالي. وحدد القرار اللجوء لوقت إضافى لمدة نصف ساعة على شوطين فى حالة انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل، وفى حالة استمرار التعادل فى الوقت الإضافى يحتكم الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية لتحديد الفائز.

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