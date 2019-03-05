شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو ريدة: هجوم الجماهير عبر السوشيال ينذر بأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، فى مؤتمر نبذ التعصب المقام حاليًا بأحد فنادق القاهرة، إن هجوم الجماهير على السوشيال ميديا سيؤدى إلى كارثة فى مصر.

وتنظم رابطة النقاد الرياضيين، بالتعاون مع جمعية اللاعبين المحترفين، مؤتمر "نبذ التعصب والفتن"، الذى يقام بأحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم، ومكرم محمد أحمد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، وحسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين.

اعتذر هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، لحسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين، لعدم تكريمهم عقب الفوز بانتخابات الرابطة بسبب انشغاله بالتحضيرات ببطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تستضيفها مصر.

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ويهدف المؤتمر لتوجيه رسالة إيجابية من خلال لم الشمل والبحث عن حلول جذرية لنبذ التعصب والوقوف فى وجهه، بالإضافة لضرورة استغلال دور رابطة النقاد الرياضيين وجمعية اللاعبين المحترفين، من أجل مواجهة التعصب الملحوظ الذى زاد بين الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها، وهو ما يفرض هذا التحرك الإيجابى فى توقيت تستعد فيه الدولة المصرية لاستقبال حدث كبير مثل كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم وتوحيد الصفوف لنبذ التعصب بين الجماهير.

ويدعو المؤتمر إلى تكاتف الجميع للإصلاح، ومخاطبة جماهير كرة القدم من أجل لم الشمل وتوحيد الصفوف ونبذ التعصب.