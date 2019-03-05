ترتيب الدورى المصرى 2019

ترتيب الدورى المصرى أكثر ما يبحث عنه جمهور الكرة المصرية والذي نقدمه لكم متابعي موقع عرب فور نيوز الكرام، خاصة مع اشتعال المنافسة بين أصحاب المراكز الثلاث خلال الأسابيع الماضية، ويقدم كلا الطرفين مباريات قوية من أجل الفوز بدرع بطولة الدورى المصرى لهذا العام، وتمكن النادي الأهلي من العودة إلى ترتيب جدول الدورى المصرى بعد انتهاء مبارياته المؤجلة.

وتمكن النادي الأهلي من احتلال المركز الثاني برصيد 51 نقطة بعد الفوز على بتروجيت بأربعة أهداف مقابل لاشئ، بينما يحتل الزمالك المركز الأول بفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي، بينما يتبقى مباراة لصالح نادي الزمالك ما يعني أن الفارق قد يرتفع إلى أربع نقاط في حالة فوز الزمالك.