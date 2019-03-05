نتيجة مباراة الهلال السعودى و العين الاماراتى الان فى دورى أبطال آسيا

نتيجة مباراة الهلال السعودى و العين الاماراتى فى افتتاح دور المجموعات فى دورى أبطال آسيا، المباراة سوف تقام اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد – بنادي العين، و الفريقان يقعا فى المجموعة الثالثة و التى تضم أيضا فرق الدحيل القطرى و استقلال طهران الايران و اللذان سيلعبان اليوم فى نفس اليوم، فريق الهل السعودى هو حامل لقب الدورى السعودى العام الماضى و يتصدر البطولة هذا الموسم.
موعد مباراة الهلال السعودى و العين الاماراتى
مباراة الهلال السعودى و العين الاماراتى ستنطلق فى تمام السادسة مساء بتوقيت السعودية، السابعة و الثلث بتوقيت دولة الامارات ، الخامسة و الثلث بتوقيت القاهرة رو هى مذاعة على قناة beIN SPORTS HD 2
نتيجة مباراة الهلال السعودى و العين الاماراتى
بدأ الشوط الأول منذ دقائق
الدقيقة 28 و النتيجة 0/0
حصل تونغو دومبيا لاعب العين الاماراتى على انذا فى الشوط الأول من المباراة
د 45 النتيجة لا تزال التعادل السلبى
بدأ الشوط الثانى
الدقيقة 49 النتيجة مازالت التعادل السلبى
د57 محاولات بلا أنياب من الفريقين لاحراز هدف السبق لكن مازالت النتيجة 0/0
د 65 الهلال يحرز الهدف الاول عن طريق لاعبه محمد الشلهوب
د 86 النتيجة 1/0 للهلال