نتيجة مباراة الهلال السعودى و العين الاماراتى الان فى دورى أبطال آسيا

نتيجة مباراة الهلال السعودى و العين الاماراتى فى افتتاح دور المجموعات فى دورى أبطال آسيا، المباراة سوف تقام اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد – بنادي العين، و الفريقان يقعا فى المجموعة الثالثة و التى تضم أيضا فرق الدحيل القطرى و استقلال طهران الايران و اللذان سيلعبان اليوم فى نفس اليوم، فريق الهل السعودى هو حامل لقب الدورى السعودى العام الماضى و يتصدر البطولة هذا الموسم.

موعد مباراة الهلال السعودى و العين الاماراتى

مباراة الهلال السعودى و العين الاماراتى ستنطلق فى تمام السادسة مساء بتوقيت السعودية، السابعة و الثلث بتوقيت دولة الامارات ، الخامسة و الثلث بتوقيت القاهرة رو هى مذاعة على قناة beIN SPORTS HD 2

نتيجة مباراة الهلال السعودى و العين الاماراتى

بدأ الشوط الأول منذ دقائق

الدقيقة 28 و النتيجة 0/0

حصل تونغو دومبيا لاعب العين الاماراتى على انذا فى الشوط الأول من المباراة

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د 45 النتيجة لا تزال التعادل السلبى

بدأ الشوط الثانى

الدقيقة 49 النتيجة مازالت التعادل السلبى

د57 محاولات بلا أنياب من الفريقين لاحراز هدف السبق لكن مازالت النتيجة 0/0

د 65 الهلال يحرز الهدف الاول عن طريق لاعبه محمد الشلهوب

د 86 النتيجة 1/0 للهلال