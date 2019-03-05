LIVE Now بث مباشر مباراة الأهلي والسد القطري اليوم رابط الأسطورة liveHD7 مشاهدة كورة ستار مباراة...

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بث مباشر مباراة الأهلي والسد

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دقائق على بداية اللقاء على ملعب الجوهرة

مشاهدة مباراة الأهلي والسد القطري بث مباشر

بث مباشر مباراة الأهلي والسد القطري مشاهدة مباراة السد القطري والأهلي كورة لايف اليوم بث مباشر السد والأهلي السعودي، وأكد مدرب أهلي جدة جورجي فوساتي أن الفريق يخوض مواجهة صعبة اليوم أمام منافس عنيد ولكنه على ثقة تامة بقدرات لاعبيه في الفريق الذين اختارهم للدخول في قائمة المباراة وأنهم سيقدمون كل ما لديهم وما هو مطلوب منهم وأن فريقه قد استعد جيدا لتلك المباراة خلال الأيام الماضية.

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