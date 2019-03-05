الآن يلا شوت الأهلي والسد “تابع لايف” twitch مشاهدة Alsadd الاسطورة رابط مباراة الاهلي...

ننقل لكم رابط يلا شوت الأهلي والسد، مشاهدة مباراة الأهلي السعودي اليوم ضد السد القطري، الثلاثاء 5-3-2019 على رابط الاسطورة لايف Livehd7 متابعة مباشرة، في أولى مباريات المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، البطولة الأبرز في القارة، التي تشهد إقبل جماهيري عالي في جميع أنحاء العالم، سواء بالمدرجات أو على الشاشة الصغيرة، ونتابع معكم فعاليات المباراة، والأحداث الخاصة بها.

يلا شوت الأهلي والسد

ملعب الجوهرة المشعة يستضيف اليوم مباراة الذهاب، بين النادي الأهلي السعودي، ونادي السد القطري، وذلك في الجولة الأولى في المجموعة الرابعة مباريات دوري الأبطال الآسيوي لكرة القدم، وسط ترقب كبير من جماهير الأهلي بتقديم نتيجة جيدة، أسوة بنادي الإتحاد السعودي الذي فاز بخماسية مقابل هدف على الريان القطري بالأمس في مباراة قوية من جانب نادي الإتحاد السعودي.

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المجموعة الرابعة D

المجموعة الرابعة من مجموعات دوري ابطال اسيا، تضم النادي الأهلى السعودى ونادي السد القطر مع نادي باختاكور طشقند من أوزباكستان، ونادي بيروزي من إيران، ونتابع معكم ترتيب المجموعة بعد البدء في المباريات بشكل جيد، ونرصد لكم النتائج الحية بعد المباريات، من أجل سهولة المتابعة في دورى ابطال اسيا لكرة القدم.

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بطاقة المباراة

الأهلي “السعودية” ضد السد “قطر”

دوري أبطال آسيا

الجولة الأولى من المجموعة الرابعة

على ملعب الجوهرة المشعة- مدينة الملك عبد الله الرياضية

تحكيم أحمد أبو بكر الكاف

تعليق حفيظ دراجي وخليل البلوشي

مباراة الذهاب في المجموعة الرابعة D

توقيت المباراة الساعة 8:15 مساءًا بتوقيت السعودية وقطر، والساعة 9:15 مساءًا بتوقيت الإمارات

تنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 3

تنقل المباراة قناة الكأس القطرية إتش دي 3

البث المباشر

رابط آخر

نتابع معكم رابط البث المباشر الخاص بمباراة كرة القدم، بين نادي الأهلي السعودي، ونادي السد القطري، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، مجموعات دوري أبطال آسيا لكرة القدم، تابع لايف المباراة الهامة، ونحن معكم بنقل الرابط الخاص بها عبر التقارير العامة، ونرصد مباريات اليوم بشكل مباشر.

تاريخ الناديين في دوري الأبطال

نادي السد القطري له الحظ الأوفر في عدد مرات الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث فاز في نسختين من قبل، أول نسخة كانت عام 1989، والنسخة الثانية كانت عام 2011، بينما النادي الأهلي السعودي لم يفز بالبطولة من قبل، ولكن صادفه سوء حظ بعض الشئ، حيث حصل على الوصافة في دوري أبطال آسيا مرتين، ووصل للنهائي ولم يفز بالبطولة، أول سنوات الوصافة للأهلي كانت في عام 1985، وثاني سنوات الوصافة 2012، أي أنه وصيف دوري الأبطال بنسختين، بينما نادي السد هو صاحب البطولة مرتين في السنوات السابق الإشارة إليها.

تاريخ المواجهات السابقة بين الفرق

تاريخ المواجهات السابقة بين الأهلي السعودي والسد القطري تصب في صالح نادي السد، حيث بدأت المواجهات بين الفرق في عام 2008، والتقى الناديين في ست مباريات، وحسم التعادل نتيجة أربعة مباريات بينهم، ولكن نادي السد فاز على الاهلى في مبارتين، في حين أن الاهلي لم يفز على السد من قبل، ونتابع معكم مباراة اليوم التي يسعى الاهلى للإستفادة من عامل الأرض بها.

تصريحات المدير الفني فيريرا

صرح المدير الفني البرتغالي فيريرا، المدير الفني لنادي السد، أنه لا يخشى جماهير النادي الأهلي، وشدد على أهمية المباراة الليلة، وقال بأنه لقاء صعب من الناحية الفنية، ولكنه قادر ورفاقه على حصد الثلاث نقاط، واحتلال صدارة المجموعة الرابعة، والعودة لقطر بالثلاث نقاط، من أجل مواصلة المشوار بدوري الأبطال بشكل متيسر.