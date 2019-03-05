باريس سان جيرمان يبيع أكثر من مليون قميص حول العالم

ترجمة- محمد بشاري

قالت مجلة لوبوان الفرنسية إنه من المتوقع بيع نادي باريس سان جيرمان الذي يتصدر حاليا الدوري الفرنسي الأول بفارق 20 نقطة ، أكثر من مليون قميص حول العالم.

وأضافت المجلة أن هذا يعد نجاحًا تجاريًا حقيقيًا يظهر مرة أخرى جاذبية نادي العاصمة. وذكرت أنه خلال موسم 2011-2012 ، كان الباريسيون يملكون 250 ألف قميص فقط، لكن هذا النجاح الآن في محلات النادي وعلى شبكة الإنترنت يسمح لفريق باريس سان جيرمان بالانضمام إلى "نادي الملايين من القمصان" حيث يوجد مانشستر يونايتد وريال مدريد وبايرن ميونيخ.

وأكدت المجلة أن انضمام أفضل اثنين من لاعبي العالم للنادي وهما نيمار ومبابي ، أدى إلى حدوث طفرة هائلة في المبيعات.