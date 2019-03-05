"شجع مصر وتقنية الفيديو" ضمن 20 توصية لـ4 جهات بمؤتمر نبذ التعصب والفتن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فوزي:

شهد أحد فنادق القاهرة مؤتمرا صحفيا بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، بجانب رئيس الزمالك، وعدد من قيادات الصحافة والإعلام الرياضي ونجوم كرة القدم، لنبذ التعصب والفتن.

وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن المؤتمر انتهى بنشر 20 توصية لعدد من الجهات "اتحاد الكرة – وزارة الرياضة – الأندية الشعبية – المجلس الأعلى للإعلام" من أجل نبذ التعصب والفتن.

وجاء البيان:

على جميع أطراف المنظومة الكروية المصرية أن يتحلوا جميعا برغبة حقيقية وجادة للبدء فى إتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع لنبذ التعصب وإنهاء حالة الإحتقان الجماهيرى وإعلاء الصالح العام لأمن وسلامة وإستقرار الوطن.

نتحدث عن توصيات واضحة لكن من "اتحاد الكرة .. الأندية الشعبية .. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .. وزارة الشباب والرياضة".

وأخيرا رسالة تقدير واحترام ومساندة من المؤتمر لأبطال قواتنا المسلحة البواسل ورجال الشرطة المصرية الأوفياء.

اولا: توصيات إتحاد الكرة "الأب الشرعى للكرة المصرية ":

1 - أن يتحمل فعليا مسئولياته تجاه جميع أطراف المنظومة الكروية بفرض حالة من الإلتزام بالروح الرياضية داخل وخارج الملعب بتطبيق اللوائح وتفعيل دور لجان الانضباط و القيم والأخلاق.

2 - الإسراع بالإستجابة لطلبات الأندية بتطبيق تقنية الفار " VAR " لوضع حد للأخطاء التحكيمية التى تتسبب فى الكثير من الجدل والاحتقان الجماهيرى عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

3 - وضع ألية واضحة لإدارة مسابقاته والإلتزام بها وفقا للشروط المعلنة قبل بدايتها وعدم تغييرها إلا وفقا لإعتبارات أمنية.

4 - أن يتم إستحداث لجنة خاصة محترفة لإدارة شئون الجماهير للتنسيق مع نظرائها فى الأندية لبحث كافة الأمور التنظيمية لكل ما يتعلق بهذا الملف.

5 - أن يتم التعاقد مع شركة أمن متخصصة لتولى مسئولية تأمين المباريات داخل الملعب.

ثانيا : توصيات الأندية الشعبية

1- على كل الأندية ضرورة فتح صفحة جديدة فى التعامل فيما بينها قائمة على الإحترام والتقدير المتبادل .

2- ضرورة تشكيل إدرات جماهيرية محترفة تكون مهمتها إنشاء قاعدة بيانات لكل جماهيرها الراغبة فى حضور المباريات مع إصدار بطاقة لكل مشجع يكون مطبوع عليها كافة حقوقه وواجباته وفقا لأحكام القانون.

3- تلتزم إدارات الجماهير فى الأندية بتكوين مجموعات جماهيرية شابة من أعضاء ومحبى النادى للمساعدة مع شركة الأمن الخاصة على تنظيم دخول الجماهير خارج وداخل الملعب.

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4- أن يتحمل مجلس إدارة كل نادى مسئولياته تجاه تصريحات أى من مسئوليه والتى ينبغى أن تأتى فى إطار الروح الرياضية دون التعرض صراحة أو ضمنيا للمنافسين.

5- أن تقوم مجالس إدارات الأندية بالتنبية على كل الآلات الإعلامية الممثلة لها بالإبتعاد تماما عن استفزاز مشاعر الجماهير المنافسة صراحة أو ضمنيا.

ثالثا : توصيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

1 - ضرورة توقيع عقوبات رادعة لمنع التراشق الاعلامى الصريح أوالضمنى الذى يحدث فى بعض البرامج الرياضية وأن لا تقتصر العقوبة على إسم البرنامج ومقدمه فقط ويتم تغليظها لتصل إلى منع القناة من عرض أى برنامج رياضى خلال فترة تنفيذ العقوبة.

2 - ضرورة وضع حد للبرامج التى تعتمد فى فقراتها على بث فيديوهات أرشفية سلبية لبرامج أخرى بغرض الهجوم والتجاوز فى حق الأندية المنافسة.

3 - ضرورة توجيه القنوات الرياضية بإعادة النظر فى الفقرة التحليلية لأداء الحكام عقب كل مباراة والتى تساهم فى زيادة حالة الانقسام والاحتقان بين الجماهير.

4 - ضرورة توجيه كافة مقدمى البرامج الرياضية بعدم استخدام بعض المصطلحات التى من شأنها إثارة الفتن والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد .

5- أن يتم توجيه البرامج الرياضية بالإلتزام بعرض فقرات ثابتة وبصفة دائمة فى برامجها لنبذ التعصب خاصة ونحن مقبلين على إستضافة فاعليات كأس الأمم الأفريقية القادمة.

رابعا : التوصيات الخاصة بوزارة الشباب والرياضة "الأب الشرعى للرياضة المصرية "

1 - أن تقوم وزارة الشباب والرياضة بدورها تجاه جميع أطراف المنظومة الرياضية وحثهم على الإلتزام بمسئولياتهم التى حددها المؤتمر.

2 - تشكيل لجنة " حكماء " من كبار رموز الكرة المصرية لإحتواء أى خلاف يحدث فى المنظومة الرياضية مع إلتزامهم بعرض تصور لمعالى وزير الشباب الرياضة بشأن كيفية الخروج من الأزمة.

3- إطلاق مبادرة "شجع فريقك" بالتنسيق مع ادارات الأندية وكافة وسائل الاعلام لعقد سلسلة من الندوات لتوعية الجماهير بشكل مستمر.

4- إطلاق مبادرة "شجع مصر" من خلال رسائل تليفزيونية مقتضبة مع نماذج مختلفة تمثل كافة أطياف المجتمع المصرى ولقاءات مماثلة مع الفنانين ونجوم الكرة المصرية الحاليين والسابقين أصحاب الرصيد الكبير فى قلوب الجماهير المصرية.

5- الإستغلال الأمثل لإعادة صيانة الاستادات المصرية التى ستسضيف فاعليات كأس الأمم الأفريقية والإلتزام بالحفاظ عليها والاستمرار فى تطويرها وتوفير كافة الخدمات التى تحتاجها الجماهير مع بحث كيفية تقديم جوائز عينية لتحفيزهم على حضور المباريات بالتنسيق مع اتحاد الكرة وإدارات الأندية.

رسالة

وأخيرا رسالة تقدير وإحترام من كل الحاضرين فى هذا المؤتمر لرجال الشرطة المصرية الأوفياء وأبطال قواتنا المسلحة البواسل لحربهم الضروس ضد الارهاب الأسود الغاشم وتضحياتهم وجهودهم المخلصة من أجل الحفاظ على أمن وإستقرار وطننا الحبيب. وحرصهم على انتظام المسابقات الكروية والرياضية المختلفة.

وتأمينهم بالشكل الأمثل لكافة البطولات الكروية والرياضية التى تقام على أرض هذا الوطن. ونتمنى بحث وزارة الداخلية إمكانية إنشاء إدارة أمنية متخصصة للشئون الرياضية وذلك لتحقيق مزيد من التعاون المثمر والتنسيق مع كافة الجهات الرياضية المعنية بما يهدف الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد.