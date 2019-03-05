مؤتمر نبذ التعصب ينهي أزمة شوبير ورئيس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أنهى مؤتمر نبذ التعصب الأزمة التي نشبت بين رئيس الزمالك وأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة بعد الخلافات التي نشبت بينهما خلال الفترة الماضية.

وحضر رئيس الزمالك هذا المؤتمر الذي انعقد مساء اليوم الثلاثاء في أحد فنادق القاهرة الكبرى، وحرص على مصافحة أحمد شوبير وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة.

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وأفاد مراسل الخليج 365 أنه دار بين الثلاثي حوار طويل لتنتهي الخلافات التي أثيرت بينهم مؤخرًا.

وحضر المؤتمر عدد كبير من الرياضيين، على رأسهم أعضاء مجلس الإدارة سيف زاهر ومجدي عبدالغني وحازم إمام، وتامر عبدالحميد نجم الزمالك السابق، وربيع ياسين نجم الأهلي السابق، وأحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر، وقدم المؤتمر الإعلامي ياسر أيوب.

يُذكر أن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي دعا إلى مؤتمر نبذ التعصب الرياضي، في إطار جهود الدولة لنبذ التعصب والفتن في الملاعب المصرية، وبصفة خاصة بين جماهير كرة القدم.