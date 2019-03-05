رئيس الزمالك: لا يوجد أي عدوانية تجاه الأهلي..والمشكلة تخص أفراد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فوزي:

أكد رئيس نادي الزمالك على أنه لا يوجد أي عدوانية تجاه "كيان" النادي الأهلي، مشيرا الى أن أزمة الأهلي في الأشخاص وعقلية من يحكم النادي وليس الكيان.

ويشهد أحد فنادق القاهرة، مؤتمرا لنبذ التعصب بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، وحسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين، وعدد من نجوم الرياضة والإعلام.

وقال رئيس الزمالك "كان من المفترض أن يحترم الطرف الأخر الشخصيات المحترمة التي حضرت ويتواجد ممثل عن الأهلي، ماذا لو وافقت على الحلول والمقترحات في عدم حضور الأهلي وهو الطرف الثاني".

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وتابع "سبق وقمت بتكريم الراحل صالح سليم داخل الزمالك، وقمت بعرض مباراة الأهلي والترجي في نهائي إفريقيا عبر شاشات داخل النادي، لا يوجد مشكلة مع النادي الأهلي ككيان، الأمر يخص الأفراد وبعض المشجعين".

واستمر "لا يوجد أي عدوانية مع الأهلي، لكن الأزمة في من يعتبرون أنفسهم فوق البشر، دولاب الأهلي والزمالك ملئ بالبطولات، لماذا اذا يوجد تعصب، لقد سبق لي وقمت بالقضاء على الأولتراس".

وصرح "يجب أن نكون جميعا يد واحدة لنبذ التعصب، المبادرة جيدة، لكن أين الطرف الأخر من الأمر، المبادرة كان سيكون لها شكل أخر لو حضر ممثل عن النادي الأهلي".

واختتم تصريحاته قائلا "قلت من قبل أنه شرف لي أن اكون عضوا بالأهلي، وأيضا قلت أن الخطيب أفضل من لمس الكرة في مصر، لكن هل يُعقل أن يسخر عبدالحفيظ من الزمالك نتحدث عن نبذ التعصب".