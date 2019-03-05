أبو ريدة يُحذر: اطلعت على تقارير تتنبأ بـ"ثورة ثالثة" بسبب التعصب الرياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

حذر هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري من تصاعد حدة التعصب بين جماهير الأندية المصرية في الفترة الأخيرة، لافتًا إلى ضرورة الحد من الأمر.

وأشار أبو ريدة في حديثه بمؤتمر نبذ التعصب الذي عقد اليوم الثلاثاء، إلى أنه اطلع على تقارير إعلامية عالمية تنبأت بنشوب ثورة ثالثة في مصر، بسبب ارتفاع حدة التعصب.

وقال رئيس اتحاد الكرة المصري: "اطلعت على تقارير عالمية تتنبأ بنشوب ثورة ثالثة في مصر خلال الحقبة الحالية، واستندت في توقعاتها على زيادة التعصب الرياضي بين الجماهير".

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واختتم: "يجب أن نعمل على تقليل حدة التعصب الجماهيري ونبذه في الفترة المقبلة".

وجاءت تصريحات رئيس اتحاد الكرة خلال المؤتمر الذي دعى إليه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث تمت إقامته في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

الجدير بالذكر أن المؤتمر أقيم في حضور رئيس نادي الزمالك، بالإضافة إلى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، وعدد من أعضاء الجبلاية واللاعبين السابقين بالقلعتين الحمراء والبيضاء.