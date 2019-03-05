وزير الرياضة: لدينا خطط لجعل كرة القدم مصدر سعادة المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن امتلاكه خططاً قصيرة وطويلة المدى لجعل كرة القدم مصدر سعادة عند المصريين العاشقين للعبة.

وفي مؤتمر صحفي لنبذ التعصب الرياضي قال أشرف صبحي:"كرة القدم لها أهمية كبيرة بين الأندية والجماهير، نمتلك خططاً قصيرة وطويلة المدى من أجل أن تصبح كرة القدم مصدر السعادة".

وكان وزير الشباب والرياضة قد دعا إلى عقد مؤتمراً صحفياً بحضور رموز الرياضة في مصر من أجل الحديث عن نبذ التعصب والفتن، وأقيم المؤتمر في أحد فنادق القاهرة.

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وأشار صبحي إلى أنه أجرى اتصالاً برئيس نادي الزمالك لحضور بعض مسئولي النادي الأهلي في واحدة من مباريات الفريقين المقبلة، وتلقى رداً من رئيس القلعة البيضاء بأنه سيقوم باستقبال إدارة الأهلي بطريقة مميزة.

وحضر المؤتمر هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ونائبه أحمد شوبير، وأعضاء اتحاد الكرة سيف زاهر ومجدي عبد الغني وحازم إمام، بالإضافة إلى ربيع ياسين وأحمد ناجي وتامر عبد الحميد، وأدار المؤتمر إعلامياً ياسر أيوب.



كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن امتلاكه خططاً قصيرة وطويلة المدى لجعل كرة القدم مصدر سعادة عند المصريين العاشقين للعبة.