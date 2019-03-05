ماني: لا توجد أي منافسة مع صلاح.. والأولوية لتحقيق الألقاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد ساديو ماني لاعب نادي ليفربول، أنه لا توجد منافسة على الألقاب الفردية بينه وبين المصري محمد صلاح زميله في الفريق، لافتًا إلى حسن العلاقة بينهما.

وأشار ماني في تصريحات لجريدة ورلد سوكر، إلى أن الأولوية بالنسبة له، وكذلك صلاح، هي تحقيق البطولات مع ليفربول في الفترة المقبلة".

ورد السنغالي على سؤال موجه له، ضاحكًا -بحسب ما جاء في الصحيفة-، حيث قال: "تريدني أن أقول أن هناك منافسة بيني وبين صلاح؟ أهذا ما تريده؟".

Advertisements

وأكمل: "الإعلام يخمن أننا متنافسين، ولكن لكي أكون صادقًا فلا توجد أي منافسة بيننا، وأعتقد أنه يمكنك رؤية ذلك في العلاقة بيننا سواء داخل أو خارج الملعب".

وأضاف: "نحن نمثل النادي والمدينة، ولذك نبذل قصارى جهدنا وهو ما يعد ممتعًا بالنسبة لنا، صلاح يحب ليفربول مثلي تمامًا، الأمر حسي للغاية منذ انضمامه للفريق".

وأوضح: "الأولوية لنا هو تحقيق الألقاب للنادي، أعرف بعض اللاعبين في العالم يبحثون عن الألقاب الفردية، ولكن بالنسبة لنا فلا نفكر في الأمر كثيرًا".

واختتم: "لكن إذا حقق أحدنا لقب فردي فإن الجميع يكون سعيدًا، الأمر يكون جيد لليفربول ولمنتخباتنا، لأن ذلك يعني أننا نسير على الطريق الصحيح".