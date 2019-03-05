تأجيل مؤتمر اللجنة الأوليمبية المصرية والاكتفاء ببيان رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت اللحنة الأوليمبية المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقرر عقده غدا الأربعاء للرد على حفظ البلاغ المقدم من رئيس الزمالك ضدها واتهامها بالتطاول على مؤسسات الدولة المختلفة وغيرها.

وأكدت اللجنة في بيان، أصدرته مساء اليوم الثلاثاء، أنها قررت إلغاء المؤتمر الصحفي، وذلك حفاظا على وقت وسائل الاعلام المختلفة ، وحرصا على وقت الجميع.

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وأشارت إلى أنه في ظل اقتراب مصر من تنظيم حدث بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، والاستعداد الجاد للتأهيل لدورة الألعاب الاولمبية بطوكيو ٢٠٢٠ ، تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا عقده غدا بمقر اللجنة الاولمبية المصرية.

وأوضحت، أنه سيتم الاكتفاء ببيان رسمي يتضمن موقف اللجنة ومجلسها بعد حفظ البلاغ المقدم من رئيس الزمالك ضدها واتهامها بالتطاول على مؤسسات الدولة المختلفة وغيرها من الاتهامات الباطلة التي ثبت بطلانها رسميا.

ومن المقرر أن تصدر اللجنة الأوليمبية المصرية، بيانها الرسمي غدا للكشف عن نتيجة التحقيقات التي جرت عن طريق نيابة أمن الدولة العليا.