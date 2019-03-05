تقرير.. من هي نجمة سيدني ليروكس التي تحدت "الحمل" بتدريبات كرة القدم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أثارت صورها التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا كبيرًا بعدما شوهدت في إحدى الجلسات التدريبية تخوض المران وهي في فترة الحمل.. إنها سيدني ليروكس لاعبة فريق أورلاندو برايد وهو نادي كرة قدم محترف للسيدات يقع في أورلاندو بولاية فلوريدا.

صور ليروكس وهي في شهرها الخامس من فترة الحمل أثارت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قامت بنشرها على حسابها الرسمي على موقع "تويتر".

ليروكس صاحبة الـ28 عامًا تنتظر مولودها الثاني (ابنة)، وهي متزوجة من دوم دواير لاعب فريق أورلاندو سيتي ولديها طفل يُدعى كاسيوس.

لاعبة فريق أورلاندو برايد ردت على التعليقات التي صاحبت صورها حيث قام أحد المتابعين بسؤالها عما يمكنها القيام به خلال التدريبات لترد قائلة: "أقوم فقط بالتمارين التي لا تستدعي الالتحامات، أتدرب بالكرة فقط، واستقبل التمريرات".

وأضافت: "لا أضع نفسي في المواقف التي قد تجعل الكرة تصطدم بجسدي، لا أجري بشكل سريع، أستمع جيدًا لمؤشرات جسدي التي تخبرني بما أستطيع القيام وما لا أستطيع القيام به".

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سيدني التي تحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية فازت بذهبية أولمبياد لندن 2012، وتُوجت بقلب كأس العالم مع المنتخب الأمريكي عام 2015.

لعبت صاحبة الـ28 عامًا في أكثر من نادي خلال مشوارها الكروي، فخلال منافسات موسم 2011/2012 أتمت انتقالها إلى صفوف أتلانتا بيت ومنها إلى Seattle Sounders Women قضت في صفوفه موسمًا ثم انتقلت إلى بوستن بريكيرز خلال موسم 2013 أنهت معه الدوري في المركز الخامس.

نادي سياتل رين ضم سيدني -الذي ينشط في الدوري الأمريكي لكرة القدم للسيدات- في أواخر عام 2013، لعبت بقميصه لمدة موسم ونصف قبل رحيلها إلى ووسترن نيويورك فلاش.

كانساس سيتي كان أحد الفرق التي انضمت إليها ليروكس، قبل رحيلها إلى أورلاندو برايد في بداية عام 2018.

سجلت اللاعبة الأمريكية هدفًا من رأسية رائعة خلال مشاركتها في مباراة فريقها أورلاندو أمام شيكاغو ريد ستارز في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم للسيدات وفاز بهدف الجولة، كما حصلت على لقب الأفضل في عام 2013.

إجمالي مشاركات لاعبة أورلاندو في جميع البطولات ما يقرب من 95 مباراة بواقع (6155 دقيقة) سجلت خلالها 39 هدفًا.