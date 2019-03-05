مرتضى منصور يتغزل في محمود الخطيب ويدعوه لزيارة نادي الزمالك

دعا رئيس الزمالك نظيره بالأهلي محمود الخطيب لزيارة القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس الزمالك، في مؤتمر نبذ التعصب: «أدعو محمود الخطيب لزيارته نادي الزمالك ومعه جميع مجلس الأهلي هو أعظم لاعب في تاريخ مصر ليس لدينا أزمة مع أي شخص».

وأضاف: “كنت أتمنى حضور النادي الاهلي هذا المؤتمر، ومن يرى ان التعصب هو الحق هذا خطأ”.

جاء ذلك خلال مؤتمر «نبذ التعصب»، الذي يُقام حاليًا بحضور كلًا من: «هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء المجلس سيف وزاهر مجدي عبد الغني وحازم إمام، ومن نجوم الرياضة ربيع ياسين وتامر عبد الحميد دونجا وربيع ياسين وأحمد ناجي، ويقدم المؤتمر الإعلامي ياسر أيوب».