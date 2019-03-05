يونايتد يجمد أسعار التذاكر للموسم 8 على التوالي

أكد مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، أنه جمد أسعار تذاكر المباريات، والتذاكر الموسمية، للموسم 8 على التوالي.

لدى يونايتد 53 ألف تذكرة موسمية، وأكثر من 100 ألف شخص على قوائم الانتظار.

وقال مدير مجموعة مانشستر يونايتد، ريتشارد أرنولد: “مساندة جماهيرنا والأجواء التي يصنعونها شيء مذهل، لذا يسعدنا أن نجمد أسعار التذكرة الموسمية مرة أخرى تقديراً لذلك”.

كما قال النادي إنه سيخصص جزءاً في مدرج ستريتفورد بإستاد أولد ترافورد، في مسعى لوضع الجماهير الصاخبة في مكان واحد، لزيادة مستويات صوت المشجعين في الملعب.