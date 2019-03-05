“فيفا” يؤكد طعن تشيلسي على عقوبة منعه من ضم لاعبين جدد

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الثلاثاء، أن نادي تشيلسي طعن على عقوبة منعه من ضم لاعبين جدد، بعد ارتكابه مخالفات في التعاقد مع لاعبين أجانب تقل أعمارهم عن (18 عاماً).
قال تشيلسي الذي عوقب بعدم ضم لاعبين خلال فترتي الانتقالات المقبلتين، مع تغريمه 600 ألف فرانك سويسري (600 الف دولار)، بالفعل إنه طعن على القرار الصادر من اللجنة التأديبية بـ”فيفا” الشهر الماضي.
وذكر “فيفا” في بيان أنه لم يحدد موعداً للبت في الطعن.
وقال: “أي قرار خاص بالعقوبة خلال عملية الطعن سيصدره رئيس لجنة الاستئناف بـ”فيفا”.
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