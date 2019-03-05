دي يونغ: برشلونة شجعني على الإطاحة بريال مدريد

كشف لاعب الوسط الهولندي، فرينكي دي يونغ، أن ناديه المستقبلي برشلونة شجعه وفريقه الحالي أياكس أمستردام، على الإطاحة بالغريم التقليدي ريال مدريد من دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

توصل دي يونغ (21 عاماً) إلى اتفاق في يناير (كانون الثاني) الماضي للانضمام إلى برشلونة في الموسم المقبل، مقابل 75 مليون يورو (84.9 مليون دولار).

لكنه يركز على مواجهة ريال بملعبه سانتياغو برنابيو، على أمل تعويض الخسارة 1-2 في لقاء الذهاب في أمستردام.

وقال دي يونغ لصحيفة دي تليغراف الهولندية: “تحدثت معهم عند توقيع العقد، وأبلغوني بأن نحاول الإطاحة بريال مدريد، لأن هذا أمر رائع بالنسبة لبرشلونة”.

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ونال أياكس دفعة قبل مواجهة ريال، الذي يحتكر اللقب القاري منذ 2016، بعد إيقاف القائد سيرجيو راموس الذي حصل على انذار متأخر في مباراة الذهاب في أمستردام.

وطالب دي يونغ فريقه بالتحلي بالشجاعة والإيمان بإمكانية تحقيق مفاجأة أمام ريال مدريد الذي خسر آخر 3 مباريات في برنابيو وتعرض للهزيمة 1-0 و3-0 من برشلونة في آخر مواجهتين.

وأضاف: “يجب أن نهاجم وأن نضعهم تحت ضغط وأن نلعب بشكل رائع، إذا ساهم الجميع في ذلك يمكننا أن نحقق مفاجأة”.