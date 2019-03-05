فيديو | زيدان وبيكهام في إعلان لأحدث منتجات أديداس

كشفت شركة أديداس الألمانية، المختصة في الملابس والأدوات الرياضية، عن مجموعة من الأحذية والملابس الجديدة، المستوحاة من أحذية وملابس اثنين من أشهر اللاعبين الذين مثلوا الشركة على مدار 25 سنة، زين الدين زيدان وديفيد بيكهام.

وركز الإعلان على الأحذية، حيث ارتدى ديفيد بيكهام النسخة الجديدة من حذاء أديداس الأبيض والأحمر، والذي يُشبه لحد كبير الحذاء الذي كان يرتديه “بيكس” خلال مسيرته مع مانشستر يونايتد وريال مدريد، وهو نفس الحذاء تقريبًا الذي سجل به بيكهام هدف صعود إنجلترا إلى كأس العالم 2002 بتسديدة مذهلة في الدقيقة 93 أمام اليونان على ملعب أولد ترافورد.

بينما ارتدى زين الدين زيدان النسخة الجديدة من حذاء أديداس الذهبي، وهو حذاء يشبه ذلك الحذاء الذي ارتداه “زيزو” خلال نهائيات كأس العالم 2006 عندما قاد فرنسا إلى المباراة النهائية أمام إيطاليا، والتي غادرها بالبطاقة الحمراء بعد نطحته الشهيرة مع ماتيراتزي في الوقت الإضافي، ليخسر الديكة بفارق ركلات الجزاء الترجيحية.

سخرية من بوجبا

بدأ الإعلان الجديد لشركة أديداس بمصافحة ديفيد بيكهام لزين الدين زيدان الذي كان يجلس على الأريكة أمام شاشة التلفاز للاستعداد لمشاهدة بعض اللقطات المميزة للاعبين استخدموا أحذية أديداس أثناء تسجيلهم للأهداف مثل هدف نجم شتوتجارت ومنتخب فرنسا “بافار” في مرمى الأرجنتين بمونديال روسيا 2018.

وكانت أبرز لقطة في الإعلان، عرض هدف من ركلة الجزاء الكوميدية التي نفذها “بول بوجبا” مطلع هذا الموسم بمباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد.

وظهرت علامات السخرية والتعجب على بيكهام وزيدان من أسلوب تنفيذ بول بوجبا لتلك الركلة، حيث وضع بيكهام يده على خده، وفرك زيدان في رأسه من الدهشة!

شعار أديداس

وضع شعار أديداس في كل اتجاه داخل غرفة التصوير التي تم فيها الإعلان، واستخدم بيكهام وزيدان صناديق عليها شعار أديداس وبداخلها الموديلات الجديدة للأحذية بعد كل لقطة من اللقطات التي شاهدوها عبر التلفاز.

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وقال موقع أديداس “حصل كل من بيكهام وزيدان على حزمة أرشيفية من الأحذية التي قدموا بها أفضل مستوياتهم، تم إصدار حذاء معدل من الحذاء الذي لعب به زين الدين زيدان في كأس العالم 1998، مغطى في الجزء العلوي باللون الأزرق والأحمر والأبيض، وهناك أربع مجموعات مختلفة من الأربطة، الذهب والبحري والأبيض والأحمر”.

وأضاف تقرير أديداس “مجموعة أحذية بيكهام تتميز بجلد الـ K–leather الأبيض بشكل كامل، مع لسان أحمر، ويقدم مع الحذاء المعدل الذي استخدمه بيكهام عام 2001 مجموعتين من الأربطة (الأبيض والأحمر)”.

وأكد أديداس أن المنتجات الجديدة من أحذية زيدان وبيكهام ستكون متوفرة في متاجر أديداس الرئيسية حول العالم بدءًا من يوم 7 مارس الجاري، وستكون تمهيدًا لمجموعة أحذية تحمل اسم Predator 19، تنوي الشركة الألمانية إصدارها يوم 12 مارس.

حذاء بيكهام

حذاء زيدان