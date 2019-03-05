الأهلي يدرس استئناف إيقاف “كريم نيدفيد”

تلقى المدير الفني للأهلي “مارتن لاسارتي” صفعة قوية ليلة أمس الاثنين حين تعرض لاعب الوسط المتميز “كريم نيدفيد” للبطاقة الثالثة هذا الموسم، ما سيعني غيابه عن مباراة قمة الدوري المصري أمام الزمالك يوم 30 مارس الجاري.

حصل كريم نيدفيد على البطاقة الصفراء عند الدقيقة 36 من مباراة الأهلي وبتروجيت التي أقيمت على ملعب بترو سبورت في الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد احتكاكه في خط الوسط باللاعب التنزاني “حميد ماو”.

وحاول اللاعب الشاب تفادي الاحتكاك أو الاصطدام بلاعب بتروجيت أثناء اندفاعه للحاق بالكرة قبل أن يمررها حميد ماو، لكن حكم المباراة “أمين عمر” وجد أن اصطدام نيدفيد بحميد كان متعمدًا.

وأظهرت الاعادة التلفزيونية عدم استخدام كريم نيدفيد قدمه لعرقلة أو إيذاء لاعب بتروجيت، بالتالي إمكانية استئناف الأهلي للبطاقة الصفراء لدى لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم.

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واعترض مدير الكرة في النادي الأهلي “سيد عبد الحفيظ” على القرار أثناء سير اللعب ودار بينه وبين الحكم الرابع مشادة كلامية لم تغير أي شيء من قرار حكم الساحة.

ونال كريم نيدفيد /21 عامًا/ أول بطاقة صفراء هذا الموسم بالدقيقة 90 أمام الجونة في الجولة السابعة يوم الخامس من ديسمبر 2018، وبعد 8 مباريات أشهرت له بطاقة صفراء جديدة في الدقيقة الأخيرة من مباراة إنبي يوم الخامس من فبراير الماضي.

ولسوء طالع لاسارتي تعرض الوافد الجديد من إنبي “حمدي فتحي” بشد حاد في العضلة الخلفية بعد تعرض نيدفيد للبطاقة الصفراء، ما سيجبره على العائدين من إصابات مختلفة “رامي ربيعة وهشام محمد وعمرو السولية وحسام عاشور” في مباراة القمة أمام الزمالك.